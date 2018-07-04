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Сибирские физики создали прототипы элементов будущего коллайдера
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Сибирские физики создали прототипы элементов будущего коллайдера 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения (СО) РАН испытали ряд элементов, которые будут включены в новый ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика» — один из шести российских проектов класса мега-сайнс. Об этом сообщило официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
"Супер С-Тау фабрика" — это электрон-позитронный коллайдер, который планируется построить в новосибирском Институте ядерной физики. Основная цель — изучение процессов рождения очарованных кварков и тау-лептонов, поиск так называемой новой физики, находящейся за рамками стандартной модели.
"Для будущей установки сделан прототип двухапертурной линзы финального фокуса — промежутка вблизи места встречи столкновения электронов и позитронов в будущем коллайдере, а также прототипы элементов ускоряющих секций. Разработана и опробована модель сбора и обработки экспериментальных данных будущего детектора", — цитирует издание директора института Павла Логачева.
Линза, прототип который сделали ученые, нужна для получения крайне малых размеров пучка в месте встречи электронов и позитронов.
Ранее сообщалось, что физики разработали для «Супер С— Тау фабрики» проект системы точного распознавания частиц на основе аэрогеля — уникального материала с рекордно низкой плотностью. «Супер С-Тау фабрика» входит в число российских проектов класса мега-сайнс. Стоимость реализации в текущих ценах — около 40 млрд рублей, срок создания установки — шесть лет, период сохранения мирового приоритета — не менее 10 лет.
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