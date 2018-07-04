Эта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфере

В земной атмосфере постоянно появляются высокоэнергетические частицы, которые мы называем космическим излучением. Эти частицы заряжены, поэтому в магнитном поле Земли постоянно меняют траекторию; из-за этого определить их источники невозможно. На этой неделе астрофизики указали на один из возможных районов происхождения космического излучения: Эту Киля, двойную звезду в 7500 световых годах от Земли.

В радиусе 10 тысяч световых лет от Солнца двойная система Эты Киля — самая яркая и массивная. Ее центральная звезда весит как 90 Солнц, вторая — как 30; обе интенсивно теряют вещество в мощных потоках звездного ветра. Там, где потоки вещества сталкиваются, частицы излучают в рентгеновском и гамма-диапазоне. Несколько лет назад обсерватория Ферми зарегистрировала периодические вспышки более мощного, чем обычно.