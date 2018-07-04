Ещё
Новая фантастическая фотография облаков Юпитера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая фантастическая фотография облаков Юпитера 

Популярная механика 36 минут назад
Фото: Популярная механика
Недавно космический корабль Juno сделал потрясающие (хотя и весьма сырые) фотографии облачного фронта Юпитера. Ученые Джеральд Эйхстад и Сайн Доран обработали их и превратили в настоящие произведения искусства. На этом снимке облака Юпитера напоминают жидкий мрамор, переливающийся всевозможными цветами. Согласно данным NASA, Juno сделал это фото во время 13-го пролета вокруг планеты на расстоянии 15,5 км от верхней границы облаков.
По яркости облаков можно также различить разные облачные уровни. Более яркие зоны соответствуют облакам, которые находятся выше остальных, в то время как темные плывут намного ниже. Яркость облакам скорее всего придает смесь аммиака и воды. Снимок и в самом деле уникальный: с Земли такие сложные детали не разглядеть, и в земных телескопах облачный фронт Юпитера — это просто белое марево.
Популярная механика: последние новости
Ученые заморозили сверхпрочные металлические стекла, чтобы сделать их пластичнее Зонд Dawn получил детальные снимки кратера Оккатор на Церере Как научить робота передвигаться по крайне пересеченной местности?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось86
Бузова заразила Тарасова венерическим заболеванием83
Умер звезда КВН3
Названо мощнейшее оружие России108
Умер звезда КВН10
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
00:12
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:43
Сына Тины Тернер нашли мертвым
Шоу-бизнес Другое
02:22
«Где спит Ленин?»: о чем спрашивают болельщики
Новости Москвы
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:34
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение