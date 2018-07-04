Новая фантастическая фотография облаков Юпитера

Недавно космический корабль Juno сделал потрясающие (хотя и весьма сырые) фотографии облачного фронта Юпитера. Ученые Джеральд Эйхстад и Сайн Доран обработали их и превратили в настоящие произведения искусства. На этом снимке облака Юпитера напоминают жидкий мрамор, переливающийся всевозможными цветами. Согласно данным NASA, Juno сделал это фото во время 13-го пролета вокруг планеты на расстоянии 15,5 км от верхней границы облаков.

По яркости облаков можно также различить разные облачные уровни. Более яркие зоны соответствуют облакам, которые находятся выше остальных, в то время как темные плывут намного ниже. Яркость облакам скорее всего придает смесь аммиака и воды. Снимок и в самом деле уникальный: с Земли такие сложные детали не разглядеть, и в земных телескопах облачный фронт Юпитера — это просто белое марево.