Ещё
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые научили робота‐гепарда ходить на ощупь. Видео 

360tv.ru 4 часа назад
Американские инженеры из Массачусетского института технологий создали робота‐гепарда Cheetah 3, который может преодолевать все препятствия вслепую. Об этом сообщило издание MIT News.
Новая разработка позволила роботу передвигаться по сложным поверхностям — например, по лестницам. Кроме того, «гепарда» научили прыгать на препятствие, которое в два раза превышает его рост.
Достичь такого результата инженеры смогли, прописав все возможные алгоритмы для ходьбы, прыжков, бега и особенно — для поддержания баланса.
Робот-помощник «Саймон» запустила в космос компания Илона Маска Space X. Он имеет вид мяча с монитором, может учиться, накапливая новую информацию, распознавать лица и помогать астронавтам выполнять текущие задачи на МКС.
360tv.ru: последние новости
Ученые предупредили об атаке астероидов‐невидимок Сибирские лайки оказались предками вымерших собак индейцев Мусор в космосе будут искать с радаром
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии49
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа261
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей23
Зачем Россия разрабатывает «Гром»85
Как Украина возьмет Мурманск74
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
00:29
Зачем Россия разрабатывает «Гром»
Армия
01:19
Водитель автобуса избил известного актера в Москве
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение