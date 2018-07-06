Ообота‐гепарда научили ходить на ощупь

Американские инженеры из Массачусетского института технологий создали робота‐гепарда Cheetah 3, который может преодолевать все препятствия вслепую. Об этом сообщило издание MIT News.
Новая разработка позволила роботу передвигаться по сложным поверхностям — например, по лестницам. Кроме того, «гепарда» научили прыгать на препятствие, которое в два раза превышает его рост.
Достичь такого результата инженеры смогли, прописав все возможные алгоритмы для ходьбы, прыжков, бега и особенно — для поддержания баланса.
Робот-помощник «Саймон» запустила в космос компания Илона Маска Space X. Он имеет вид мяча с монитором, может учиться, накапливая новую информацию, распознавать лица и помогать астронавтам выполнять текущие задачи на МКС.