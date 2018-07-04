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На Шантарах займутся болотами и горохом
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На Шантарах займутся болотами и горохом 

Хабаровский край сегодня 56 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Первые две группы сотрудников «Заповедного Приамурья» и волонтеров отправились на Шантарские острова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В течение сезона им предстоит, в частности, обустраивать новые и ремонтировать старые туристические стоянки. Чуть позже на острова прибудут военные экологи, которые займутся очисткой территории от металлических бочек, оставленных воинским частями, некогда здесь базирующимися. В конце июля прибудут ученые для продолжения исследований, начатых несколько лет назад.
— В этом сезоне ученые института водно-экологических проблем будут исследовать участки древних болот, — рассказал директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов. — Предполагается, что болота на Шантарах принадлежат к особому виду и не встречаются больше нигде. Экспедиции будут собирать материал для того, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах они сформировались. Есть на островах и специфические растения, например, крупный дикий горох. Особенности их происхождения тоже выясняют ученые.
Итоги полевого сезона, который продлится около трех месяцев, будут внесены в «Летопись природы», которая ведется в национальном парке. Ученые каждый год фиксируют численность животных, погодные явления и их влияние на окружающую среду. В прошлом году отмечались, например, последствия урагана, а также нашумевшая история с застрявшим в реке китом.
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