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Россия починит туалет в американской части МКС
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НАСА доверило России ремонт туалета в американской части МКС 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российская космическая корпорация (РКК) «Энергия» получила от американского космического агентства НАСА новые заказы в рамках контракта по обслуживанию и ремонту туалета на американском сегменте МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет корпорации.
Сумма контрактов и характер работ не уточняются. В РКК «Энергия» отметили, что работы позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и всей станции в целом и «оперативно парировать нештатные ситуации».
НАСА заказало у России космический туалет в 2007 году, его стоимость составила 19 миллионов долларов. Этому предшествовали неудачные попытки американских инженеров создать свой санузел. Их разработка постоянно выходила из строя, после чего было решено заказать адаптированную к американскому сегменту станции российскую технику.
В 2015 году российские космонавты починили туалет, сломавшийся в российском сегменте МКС. Космонавты еще в ходе обучения тренируются чинить ассенизационно-санитарные устройства. Справиться с подобной поломкой им предлагается, в частности, на выпускных экзаменах.
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