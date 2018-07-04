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Исследователи смогли заснять рождение новой планеты
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Исследователи смогли заснять рождение новой планеты 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Температура на поверхности новой планеты может достигать 1000 градусов.
Астрономы, как сообщается, при помощи специального телескопа смогли заснять момент рождения новой планеты.
Небесное тело расположено за пределами Солнечной, а именно — в созвездии Центавр.
Информацией астрономы Европейской южной обсерватории (Германия) поделились в понедельник, 2 июля.
Для того, чтобы снять появление новой планеты, исследователям пришлось задействовать «Very Large Telescope».
По утверждению экспертов, их редкий снимок нужен чтобы выяснить, каким образом формируются новые планеты.
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