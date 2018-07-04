Исследователи смогли заснять рождение новой планеты

Температура на поверхности новой планеты может достигать 1000 градусов.

Астрономы, как сообщается, при помощи специального телескопа смогли заснять момент рождения новой планеты.

Небесное тело расположено за пределами Солнечной, а именно — в созвездии Центавр.

Информацией астрономы Европейской южной обсерватории ( Германия ) поделились в понедельник, 2 июля.

Для того, чтобы снять появление новой планеты, исследователям пришлось задействовать «Very Large Telescope».

По утверждению экспертов, их редкий снимок нужен чтобы выяснить, каким образом формируются новые планеты.