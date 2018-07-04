Гарвардские ученые создали микроробота‐таракана

Пентагоне заинтересовались разработкой гарвардских ученых, которые создали микроробота‐таракана, умеющего плавать и нырять. Благодаря этой разработке можно проводить исследования любой продолжительности под водой, а также на поверхности. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Дрон весом 1,65 грамма умеет не только плыть вперед, разворачиваться и нырять, но и переносить груз весом около 1,44 грамма. Кроме того, планируется обучить его импульсным прыжкам.

В середине июня британским генетикам удалось поменять пол самцу мыши. Ученые удалили специальный участок ДНК, считавшийся ранее «бесполезным».