Телескоп James Webb ещё на год задержится на Земле

Сегодня стало известно о том, что запуск телескопа под названием James Webb был отложен ещё на один год и предположительно должен состояться в конце марта 2021 года. Разработчики проекта заявили, что в ближайшее время они будут заниматься исправлением обнаруженных неисправностей и проводить тестирования, дабы миссия не была сорвана.

Стоит отметить, что разработка этого космического телескопа оказалась достаточно сложной для сотрудников NASA . Изначально запуск этого объекта должен был состояться одиннадцать лет назад. Однако, практически ежегодно разработчики сообщали о том, что работы над проектом продолжаются, а запуск — откладывается.

На этот раз, в рамках майских испытаний, оказалось, что часть крепёжных элементов солнечного экрана отделилась от всей конструкции, что является недопустимым в открытом космосе. И теперь разработка этого проекта обходится почти в десять миллиардов долларов.

Отметим, что данный телескоп предназначен для изучения Вселенной в ближнем диапазоне. Учёные рассчитывают с его помощью получить сведения про новые экзопланеты в системе.