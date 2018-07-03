Телескоп James Webb ещё на год задержится на Земле 

Сегодня стало известно о том, что запуск телескопа под названием James Webb был отложен ещё на один год и предположительно должен состояться в конце марта 2021 года. Разработчики проекта заявили, что в ближайшее время они будут заниматься исправлением обнаруженных неисправностей и проводить тестирования, дабы миссия не была сорвана.
Стоит отметить, что разработка этого космического телескопа оказалась достаточно сложной для сотрудников NASA. Изначально запуск этого объекта должен был состояться одиннадцать лет назад. Однако, практически ежегодно разработчики сообщали о том, что работы над проектом продолжаются, а запуск — откладывается.
На этот раз, в рамках майских испытаний, оказалось, что часть крепёжных элементов солнечного экрана отделилась от всей конструкции, что является недопустимым в открытом космосе. И теперь разработка этого проекта обходится почти в десять миллиардов долларов.
Отметим, что данный телескоп предназначен для изучения Вселенной в ближнем диапазоне. Учёные рассчитывают с его помощью получить сведения про новые экзопланеты в системе.