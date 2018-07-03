Ещё
Телескоп James Webb ещё на год задержится на Земле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телескоп James Webb ещё на год задержится на Земле 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Сегодня стало известно о том, что запуск телескопа под названием James Webb был отложен ещё на один год и предположительно должен состояться в конце марта 2021 года. Разработчики проекта заявили, что в ближайшее время они будут заниматься исправлением обнаруженных неисправностей и проводить тестирования, дабы миссия не была сорвана.
Стоит отметить, что разработка этого космического телескопа оказалась достаточно сложной для сотрудников NASA. Изначально запуск этого объекта должен был состояться одиннадцать лет назад. Однако, практически ежегодно разработчики сообщали о том, что работы над проектом продолжаются, а запуск — откладывается.
На этот раз, в рамках майских испытаний, оказалось, что часть крепёжных элементов солнечного экрана отделилась от всей конструкции, что является недопустимым в открытом космосе. И теперь разработка этого проекта обходится почти в десять миллиардов долларов.
Отметим, что данный телескоп предназначен для изучения Вселенной в ближнем диапазоне. Учёные рассчитывают с его помощью получить сведения про новые экзопланеты в системе.
Реальный мир космоса: последние новости
Уфологи считают, что Нибиру находилась в другой системе Учёные полагают, что все водные планеты могут быть обитаемыми Огромный астероид Vesta приблизился к Земле, его можно увидеть невооруженным глазом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия отказалась размещать у себя российских военных608
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»288
Роутеры россиян оказались в опасности21
Укол Дзюбы, «четкий сигнал» Путина и другие события дня5
Решение по повышению НДС принято368
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение