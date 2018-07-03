Американский профессор рассказал в ИКИ РАН об исследованиях магнитных аномалий Луны

Джаспер Халекас, профессор факультета физики и астрономии университета Айовы ( США ), разработчик и руководитель анализатора ионов солнечного ветра SWIA на аппарате NASA MAVEN, приехал с визитом в ИКИ, чтобы обсудить полученные научные результаты с коллегами из отдела физики космической плазмы, ведущим исследования процессов в солнечной системе. Американский профессор провел два семинара. Об этом сообщается на сайте ИКИ РАН.

На семинаре 26 июня он рассказал об экспериментах по исследованию взаимодействия солнечного ветра и лунной поверхности в областях мелкомасштабных магнитных аномалий. Такие эксперименты проводятся с конца 1990 г. на американских лунных аппаратах Lunar Prospector, Lunar Reconnaissance Orbiter и LCROSS. Основываясь на многолетних наблюдениях, ученый рассказал, как по измерениям потоков плазмы с низкой лунной орбиты можно исследовать размер и характеристики мелкомасштабных магнитных аномалий, что позволяет узнать больше об эволюции Луны.

А семинар, который прошел 28 июня, был посвящен новым результатам исследования взаимодействия солнечного ветра с Марсом, в частности особенностях процесса эрозии атмосферы планеты, которые удалось более детально исследовать с помощью комплекса новых приборов спутника MAVEN.

Эрозия атмосферы Марса потоком солнечного ветра была обнаружена в 1970-х гг. с помощью первых марсианских аппаратов СССР, на которых были установлены приборы для исследования взаимодействия солнечного ветра с Марсом. В то же время была открыта магнитосфера планеты, через хвост которой и происходит истечение ускоренных атмосферных ионов.