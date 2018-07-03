Найден неизвестный ранее родственный вид панды

Кости древнего бамбукового медведя были найдены палеантропологом Инцы Чжаном. Ученый и его команда были в восторге, что нашли древние останки любимого символа Китая , в районе, где они уже давно вымерли. По взятому из челюсти пятнистого медведя ДНК, ученые установили, что кость принадлежит ранее неизвестному предку панды, которые отделился от своих собратьев около 183 000 лет назад. По мнению биологов, в древности виды черно-белых медведей были гораздо разнообразней, чем сегодня.

Современные панды обитают всего в трех провинциях центрального Китая: Сычуань, Шэньси и Ганьсу. Но, вероятно, когда-то они были широко распространены. Исследователи обнаружили останки больших панд Мьянме , Северном Вьетнаме, в Венгрии и даже в Испании

Генетик Киомей Фа продолжил пополнять медленно растущую генетическую базу древних больших панд, добавив к найденному в Гуанси предку еще двух древних панд возрастом 5000 и 8500 лет. Фа извлекает полные геномы из останков панд. Эти данные могут рассказать ученым намного больше о древних пятнистых медведях. В том числе, всегда ли животные были черно-белыми. Генетик и его команда исследуют митохондриальную ДНК костей панды, надеясь заполнить пробелы в генеалогическом дереве большой панды. По словам ученого, лучшее понимание прошлого панды поможет защитить ее будущее.