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Видео: Робота-таракана научили бегать по воде и нырять
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Видео: Робота-таракана научили бегать по воде и нырять 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ученые Гарвардского университета создали робота-таракана HAMR, который умеет бегать по суше, ходить по воде и находиться под водой 30 минут. Исследования проводились по заказу научно-исследовательского управления военного университета Минобороны США.
Как сообщает Гарвардский университет, дабы избежать короткого замыкания под водой робот-таракан покрыт специальным веществом — париленом. При этом масса HAMR составляет 1,65 грамма, но он способен нести 1,44 грамма полезной нагрузки без погружения в воду. В перспективе это может быть миниатюрная камера для наблюдения за различными объектами и передатчик.
Главное отличие робота от других образцов состоит в использовании специальных подставок «под ноги». Они созданы при учете уровня поверхностного натяжения жидкости и при необходимости могут позволить HAMR нырять, создавая дополнительное давление на поверхность воды.
Скольжение мини-дрона по воде ученые описывают как движение водомерки, которая перемещается, используя именно поверхностное натяжение воды. Правда, в скорости водомерке HAMR пока явно уступает. Зато мини-дрон способен в любой момент останавливаться, разворачиваться и погружаться под воду.
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