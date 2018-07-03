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Опубликован прогноз о космической войне между Россией и США
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Опубликован прогноз о космической войне между Россией и США 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Пентагоне предсказали будущие столкновения между США, Россией и Китаем в космическом пространстве. Представитель Минобороны Штатов Роберт Эшли заявил, что Москва и Пекин готовятся к конфликту на орбите Земли.
Российские и китайские специалисты, по данным Эшли, уже создают аппараты для перехвата спутников. Он добавил, что конкуренция в космосе нарастает и тенденция только усилится со временем. США необходимо развивать свои технологии в этой области, подчеркнул военный, сообщают "Аргументы недели".
Россия также следит за активностью США в космосе. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова после того. как американский президент Дональд Трамп рассказал о выводе ВКС из состава ВВС Штатов. По ее словам, этот шаг говорит о намерении Вашингтона вывести оружие в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий.
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