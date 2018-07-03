Специалисты Тимирязевки представили научные достижения на ежегодной приемке опытов

Специальная комиссия провела ежегодную приемку опытов в научных подразделениях Тимирязевской академии. В состав комиссии вошли члены ученого совета, руководители институтов и деканы факультетов, сотрудники управления научной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Члены рабочей группы ознакомились с передовыми новинками тимирязевцев. Так, сотрудники и аспиранты лаборатории плодоводства отчитались, что сегодня гибридный фонд включает более 1300 сеянцев. Ученые выводят сорт груши для средней полосы России , закладывают новые коллекционные участки сливы домашней, алычи гибридной и яблони колоновидной, — сообщила представитель вуза Ирина Батуева

Она добавила, что ученые главного аграрного ведут научно-исследовательскую деятельность на высоком уровне, что в конечном итоге способствует импортозамещению и продовольственной безопасности нашей страны. (мю)