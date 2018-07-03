Ещё
Специалисты Тимирязевки представили научные достижения на ежегодной приемке опытов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты Тимирязевки представили научные достижения на ежегодной приемке опытов 

Управа района Тимирязевский города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Специальная комиссия провела ежегодную приемку опытов в научных подразделениях Тимирязевской академии. В состав комиссии вошли члены ученого совета, руководители институтов и деканы факультетов, сотрудники управления научной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Члены рабочей группы ознакомились с передовыми новинками тимирязевцев. Так, сотрудники и аспиранты лаборатории плодоводства отчитались, что сегодня гибридный фонд включает более 1300 сеянцев. Ученые выводят сорт груши для средней полосы России, закладывают новые коллекционные участки сливы домашней, алычи гибридной и яблони колоновидной, — сообщила представитель вуза Ирина Батуева.
Она добавила, что ученые главного аграрного ведут научно-исследовательскую деятельность на высоком уровне, что в конечном итоге способствует импортозамещению и продовольственной безопасности нашей страны. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Захвативший заложников в «Дикси» на Большой Академической мужчина взят под стражу В Тимирязевке прошел выпускной МАФы во дворе на Тимирязевской установят с учетом пожеланий жителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»87
Умерла Надежда Саркисян5
Россию обязали заплатить за СССР124
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы42
Валютные резервы России оказались под угрозой145
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
00:44
Создан инструмент для отслеживания биомаркеров человека
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение