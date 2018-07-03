Российский астрофизик получил премию Марселя Гроссмана

Российскому астрофизику Рашиду Сюняеву вручили премию Марселя Гроссмана. Награждение состоялось на конференции в области гравитационной физики Marcel Grossmann Meeting, которая проводится раз в три года. Об этом сообщается на сайте премии.

Премия Марселя Гроссмана вручается в двух категориях: организациям и отдельным ученым. Личные награды получили Рашид Сюняев (Институт космических исследований РАН , Институт астрофизики Общества Макса Планка в Германии ), Лайман Пейдж ( Принстонский университет ) и Шинтун Яу (американские Университет Стони-Брук, Стэнфордский университет и Гарвардский университет ). Сюняев отмечен «за разработку теоретических методов тщательного исследования первых наблюдаемых электромагнитных процессов во Вселенной посредством изучения реликтового излучения». Пейдж получил премию за «взаимодействие с Дэвидом Уилкинсоном в реализации мисии NASA WMAP, а также за текущее руководство Космологическим телескопом в Атакаме». Яу удостоился премии «за доказательство положительности полной массы в общей теории относительности и одновременное совершенствование понимания квазилокальной массы, за доказательство гипотезы Калаби и за продолжающиеся вдохновляющие исследования физики черных дыр».

Также наградой были отмечены научный коллектив космической обсерватории Planck Европейского космического агентства и Лаборатория экспериментальной физики имени Хансена Стэнфордского университета ( США ). Первой группе награда досталась за экспериментальное изучение реликтового излучения, а второй — за развитие междисциплинарных работ на переднем крае фундаментальной физики, астрофизики и технологий.

«Лауреатами награды Марселя Гроссмана в предыдущие годы были выдающиеся математики, физики и астрономы Стивен Хокинг , Роджер Пенроуз, Туллио Редже, нобелевские лауреаты Рикардо Джиаконни, Субраманьян Чандрасекар, Абдус Салам, замечательные советские ученые академики Исаак Халатников и Яков Синай, а также астроном Яан Эйнасто, иностранные члены Российской Академии астрофизики лорд Мартин Рис и Иоахим Трюмпер, — прокомментировал присуждение Рашид Сюняев. — Рад, что одновременно со мной эту награду получили выдающиеся экспериментаторы, исследователи реликтового излучения Вселенной Лайман Пэйдж и Жан Лу Пюже (совместно с «командой» замечательного спутника Planck)».

Марсель Гроссман — математик конца XIX — начала XX веков. Он был соавтором и близким другом Альберта Эйнштейна . Его вклад заключался в проведении математических выкладок, на основе которых строится общая теория относительности. Гроссман обучал Эйнштейна геометрии Римана и тензорному анализу — математическому аппарату, который и сейчас используется для работы с этой теорией.

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