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Parker Solar Probe: уникальная миссия к Солнцу
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Parker Solar Probe: уникальная миссия к Солнцу 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен National Geographic Россия. Читать в первоисточнике.
Для изучения Солнца науке необходимо точно знать множество параметров: структуру и динамику магнитных полей в источниках солнечного ветра, уровень ускорения солнечного ветра, объем энергии, испускаемой короной Солнца, воздействие частиц плазмы на солнечный ветер и многое другое. В этих целях с 90-х годов XX века ведутся работы по созданию автоматического корабля, который приблизится к поверхности Солнца на расстояние до десяти солнечных радиусов: это значительно ближе, чем все аппараты, которые когда-либо направлялись к светилу. Проект стоимостью 1,5 миллиарда долларов несколько раз менял названия. В 2017 году он был переименован в «Солнечный зонд Паркер» (Parker Solar Probe) — в честь выдающегося современного астрофизика Юджина Паркера. Это первый в истории случай, когда космический аппарату NASA дали имя ученого при жизни последнего.
С января 2018 года в Центре имени Годдарда станцию подвергали температурным испытаниям в вакууме: требовалось убедиться, что зонд и его аппаратура выдерживают низкую температуру — до минус 180 °C. После успеха этого теста шла проверка на воздействие экстремальной жары и резких температурных перепадов.
В апреле Parker Solar Probe был доставлен к космодрому на мысе Канаверал, где он проходит последние тесты. В течение следующих месяцев на зонд нанесут термозащитное покрытие, заправят топливом и установят его на тяжелую ракету-носитель Delta IV. В эти дни продолжаются различные испытания. Первоначально их планировалось завершить 31 июля, но сейчас инженеры говорят о необходимости немного скорректировать сроки, называя датой открытия стартового окна 4 августа (31 июля — ранее). Специалисты NASA уверяют, что миссия «произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце». Кроме того, полученная станцией информация будет иметь огромную ценность для подготовки пилотируемых полетов за пределы Земли.
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