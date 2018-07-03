C. Собянин увеличил в 1,5 раза премии молодым ученым

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении в 1,5 раза грантов молодым ученым. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства столицы.

«Речь идет об увеличении в 1,5 раза количества и размера премий правительства молодым ученым. Число премий вырастет с 33 до 50, а их размер — с 1 до 1,5 млн руб. Кроме того, постановление упрощает порядок выдвижения на соискание премий и расширяет круг их потенциальных получателей: снимаются ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации (ранее — не более трех от каждого совета или руководителя), разрешается участвовать в конкурсе в составе научного коллектива молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно (ранее — участие только индивидуальное), отменяются квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям участников (ранее — участникам, не достигшим возраста 36 лет — не менее 20 премий, молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно — не менее двух премий)», — говорится в материале.

Отмечается, что премии правительства Москвы молодым ученым вручаются начиная с 2013 г. Организатор конкурса — департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

За пять лет в конкурсе приняли участие более 3 тыс. представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы, было подано более 2 тыс. заявок. Лауреатами премий стали 190 молодых ученых.