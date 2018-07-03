Модернизация улучшит параметры телескопа в Саянах в 10 раз

Андрей Медведев. НОВОСИБИРСК , 3 июля. / ТАСС /. Российский широкоугольный телескоп Саянской солнечной обсерватории для контроля за астероидами и космическим мусором модернизируют за 130 млн рублей. Это позволит ему в 10 раз улучшить параметры работы и выйти на уровень тройки лучших телескопов мира, сообщил ТАСС директор Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН

"Для дооснащения телескопа… необходимо порядка 130 млн рублей — нужны крайне эффективные матрицы (оптические элементы). Когда у нас поле будет полностью закрыто матрицами, тогда мы выйдем на увеличение потока выявляемых астероидов в десять раз, на порядок. Думаю, что мы в ближайшем времени эту задачу решим", — сказал он.

Телескоп работает в тестовом режиме с 2016 года и пока покрывает примерно 1/20 всего поля. За этот период открыто 11 астероидов, все они имели блеск 20-22 звездной величины. В процессе обзора получены астрометрические данные по семи астероидам, сближающимся с Землей, и одной комете.

"Сейчас мы ведем переговоры с Роскосмосом , который готов заказать очень интересные работы по обнаружению малых космических объектов на этом инструменте. Думаю, что параллельно мы будем его дооснащать", — рассказал Медведев. Он отметил, что поиск малых спутников и космических обломков, о котором идет речь, — задача не менее важная, чем обнаружение астероидов и комет в Солнечной системе.