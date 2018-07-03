Ещё
США попросили Россию отремонтировать туалет на МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы попросили Россию починить туалет на МКС 

Рамблер 1 час назад
Фото: Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Американское агентство NASA заказало у России техническое обслуживание и ремонт туалета в сегменте США на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, заказ от американцев поступил российской Ракетно-космической корпорации «Энергия». В компании подчеркнули, что эта работа «позволяет поддерживать эффективную эксплуатацию» американской части МКС и станции в целом, а также оперативно справляться с нештатными ситуациями.
РИА Новости отмечает, что в туалете нужно будет заменить «ряд элементов».
В 2007 году NASA заказало у россиян туалет стоимостью 19 миллионов долларов. Собственная разработка американцев постоянно выходила из строя, отмечает агентство.
Астронавт NASA Пегги Уитсон рассказывала, что в туалете на МКС находится воронка, к которой прилагается вентилятор — с его помощью моча засасывается внутрь. Через восемь дней она перерабатывается в воду. Уитсон отмечала, что сходить «по-большому» на станции труднее, так как необходимо «попасть точно в цель» — в маленькое отверстие в контейнере.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали заплатить за СССР114
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы42
Валютные резервы России оказались под угрозой257
«Газпром» ответил на украинские угрозы28
На Украине предложили топить российские корабли277
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
00:44
Создан инструмент для отслеживания биомаркеров человека
Технологии Наука и техника
00:49
Москвичей ждет самый холодный день
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение