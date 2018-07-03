США попросили Россию отремонтировать туалет на МКС

Американское агентство NASA заказало у России техническое обслуживание и ремонт туалета в сегменте США на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, заказ от американцев поступил российской Ракетно-космической корпорации «Энергия». В компании подчеркнули, что эта работа «позволяет поддерживать эффективную эксплуатацию» американской части МКС и станции в целом, а также оперативно справляться с нештатными ситуациями.
РИА Новости отмечает, что в туалете нужно будет заменить «ряд элементов».
В 2007 году NASA заказало у россиян туалет стоимостью 19 миллионов долларов. Собственная разработка американцев постоянно выходила из строя, отмечает агентство.
Астронавт NASA Пегги Уитсон рассказывала, что в туалете на МКС находится воронка, к которой прилагается вентилятор — с его помощью моча засасывается внутрь. Через восемь дней она перерабатывается в воду. Уитсон отмечала, что сходить «по-большому» на станции труднее, так как необходимо «попасть точно в цель» — в маленькое отверстие в контейнере.