США попросили Россию отремонтировать туалет на МКС

Американцы попросили Россию починить туалет на МКС

По данным агентства, заказ от американцев поступил российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» . В компании подчеркнули, что эта работа «позволяет поддерживать эффективную эксплуатацию» американской части МКС и станции в целом, а также оперативно справляться с нештатными ситуациями.

РИА Новости отмечает, что в туалете нужно будет заменить «ряд элементов».

В 2007 году NASA заказало у россиян туалет стоимостью 19 миллионов долларов. Собственная разработка американцев постоянно выходила из строя, отмечает агентство.