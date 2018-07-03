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Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы
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Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых выяснила, что первые многоклеточные организмы оказались виновны в глобальном потеплении, которое произошло около 500 миллионов лет назад, и вымирании огромного количества животных. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
В ходе «кембрийского взрыва» произошло резкое увеличение многообразия многоклеточных существ и ускорение эволюции. Так появились древние предки червей, рыб и прочих позвоночных животных. Предполагается, что это привело к вымиранию эдиакарских животных, однако точная причина остается до сих пор неизвестной.
Исследователи создали компьютерную модель первичного дна океана Земли, чтобы установить причину вымирания эдиакарской фауны. В ходе расчетов выяснилось, что первые поколения животных, похожие на дождевых червей, креветок и других беспозвоночных «съели» запасы органики, которые накапливались на дне морей.
В результате в атмосферу Земли было выброшено огромное количество углекислоты, метана и других парниковых газов. На протяжении 100 миллионов лет их концентрация оставалась крайне высокой, что вызвало глобальное потепление, изменение экосистем и массовое вымирание животных. Следующее резкое вымирание произошло из-за появления сухопутных растений, что, наоборот, снизило концентрацию углекислоты в атмосфере.
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