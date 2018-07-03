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Стали известны сроки начала летных испытаний «Союза-5»
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Стали известны сроки начала летных испытаний «Союза-5» 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Летно-конструкторские испытания новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» начнутся в 2022 году и продолжатся до 2025-го, говорится в годовом отчете разработчика — РКК «Энергия».
Согласно отчету, целевыми задачами испытаний станут запуски пилотируемых транспортных кораблей на низкие околоземные орбиты и запуски автоматических космических аппаратов на разные орбиты, передает ТАСС.
В документе также указано, что летно-конструкторские испытания перспективной российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса пройдут в два этапа с 2028 года по 2035 год.
В отчете указано, что первый этап испытаний пройдет в 2028-2032 годах.
На этом этапе планируются запуски пилотируемых кораблей, лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК) и других полезных грузов на траекторию облета Луны и окололунные орбиты в целях отработки элементов пилотируемого комплекса, создания станции на орбите Луны, высадки на поверхность Луны.
Второй этап испытаний пройдет в 2032-2035 годах и предполагает запуски ЛВПК и других беспилотных полезных грузов в целях строительства и эксплуатации базы на поверхности Луны.
Также этот этап предполагает участие в международных программах, связанных с изучением Марса.
В марте сообщалось, что Роскосмос планирует потратить 1 млрд 613 млн рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты.
Напомним, 28 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проект ракеты-носителя «Союз-5» будет пересмотрен, чтобы его качество улучшилось, и он получился «простым, как автомат Калашникова».
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