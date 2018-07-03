Мексиканские газеты 1859 года поведали о мощнейшей магнитной бури

Мексиканские ученые обнаружили доказательство того, что в начале осени 1859 года жители Мексики наблюдали сильнейшую магнитную бурю XIX века. Выяснить это помогла газета La Sociedad за 12 сентября 1859 года.

Газетная заметка гласила: «К часу утра красное свечение зажглось в созвездии, известном как Семь Коз (или Плеяды). Оно отражалось на городских стенах и зданиях, заметно подсвечивая улицы. Появившись на севере, белые потоки света расширялись, походя на лучи Солнца на рассвете».

Проанализировав текст, ученые пришли к выводу, что люди могли наблюдать геомагнитную бурю, которая привела к сильнейшему выбросу массы, вызвавшей полярные сияния, которые были видны даже на Кубе

Ученые также предполагают, что бурю можно было наблюдать и южнее, но подтверждения этому нет. Газеты указывают, что необычное полярное сияние можно было заметно в Мехико , Гвадалахаре, Идальго, Гуанахуато

Это событие известно историкам как «Солнечный супершторм». Буря стала мощнейшей за всю историю наблюдения геомагнитных бурь.

Британский астроном Ричард Кэррингтон зафиксировал с 28 августа по 2 сентября многочисленные вспышки на Солнце. Самой сильной была вспышка 1 сентября, что вызвало крупный корональный выброс массы.

Из записей астронома известно, что корональный выброс массы достиг Землю через 18 часов. Уже 1 и 2 сентября люди могли наблюдать сильнейшую геомагнитную бурю, которая вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.