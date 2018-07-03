РКК «Энергия» предложит космическим туристам выходы в открытый космос

"В качестве дополнительной опции рассмотрена возможность осуществления членами экипажа посещения выходов в открытый космос", — говорится в документе.

"Энергия" предлагает дооснастить российский сегмент МКС дополнительным, исключительно «туристическим» модулем — НЭМ-2. Он будет оборудован четырьмя каютами, двумя иллюминаторами, двумя санузлами и планшетами. На нем предлагается сделать сеть Wi-Fi.