РКК «Энергия» предложит космическим туристам выходы в открытый космос 

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» не исключает, что в будущем космическим туристам предложат и выходы в открытый космос с российского сегмента Международной космической станции, следует из годового отчета предприятия.
"В качестве дополнительной опции рассмотрена возможность осуществления членами экипажа посещения выходов в открытый космос", — говорится в документе.
"Энергия" предлагает дооснастить российский сегмент МКС дополнительным, исключительно «туристическим» модулем — НЭМ-2. Он будет оборудован четырьмя каютами, двумя иллюминаторами, двумя санузлами и планшетами. На нем предлагается сделать сеть Wi-Fi.
Сейчас в планах "Роскосмоса" оборудование российского сегмента еще тремя модулями — Многофункциональным лабораторным (МЛМ) в 2019 году, узловым модулем «Причал» в 2020 году и Научно-энергетическим (НЭМ). На его базе и предлагается создать НЭМ-2.