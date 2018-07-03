Россия начала разработку модуля для высадки на Луне

В России начали разработку модуля для высадки на Луне

РКК «Энергия» приступила к определению облика аппарата для высадки российских космонавтов на Луне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт корпорации.

«Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что элементы модуля планируется предварительно доставить на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway.

В начале марта Россия Китай подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса.

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