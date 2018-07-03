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Россия начала разработку модуля для высадки на Луне
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В России начали разработку модуля для высадки на Луне 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
РКК «Энергия» приступила к определению облика аппарата для высадки российских космонавтов на Луне.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт корпорации.
«Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что элементы модуля планируется предварительно доставить на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway.
В начале марта Россия и Китай подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса.
Ранее m24 сообщал, что в Московском планетарии 27 июля покажут редкие астрономические явления.
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