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РАН рекомендовала использовать Big Data для контроля космического мусора
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РАН рекомендовала использовать Big Data для контроля космического мусора 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Совет РАН по космосу рекомендовал профильным институтам начать использовать технологию Big Data для прогнозирования движения и дальнейшего распространения космического мусора на околоземной орбите, говорится в решении Совета, утвержденном на прошедшем в Москве заседании, копия решения имеется у РИА Новости.
В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.
"Рекомендовать РАН по согласованию с министерством науки и высшего образования РФ включить в госзадание профильным институтам РАН работы по разработке и практической отработке технологий анализа больших массивов данных (Big Data Analysis) применительно к орбитальной и иной информации, получаемой в результате обработки первичных данных мониторинга околоземного космического пространства, с целью выявления закономерностей и тенденций, в том числе скрытых и неявно выраженных, в «поведении» космических объектов", — говорится в документе.
Также Совет предлагает министерству науки и высшего образования РФ поручить профильным институтам разработку математической модели разрушения космического мусора под воздействием естественных условий космического пространства — тяжелых заряженных частиц, ионов, ультрафиолета и рентгеновского излучения.
Помимо того, Совет рекомендует снабдить все перспективные российский спутники специальными видеокамерами и «счетчиками»-улавливателями космического мусора, чтобы более точно определить его количество на орбите.
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