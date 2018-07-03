Учёные показали фрагменты метеорита, падение которого увидели воронежцы

Группа УрФУ завершила поиски. Группа Уральского федерального университета (УрФУ) завершила поиски метеорита, падение которого в ночь на 21 июня увидели воронежцы. Учёным удалось найти пять образцов космического тела общим весом 1,2 кг. Отчёт опубликовали на сайте вуза в понедельник, 2 июля.