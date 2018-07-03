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Учёные показали фрагменты метеорита, падение которого увидели воронежцы
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Учёные показали фрагменты метеорита, падение которого увидели воронежцы 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Группа УрФУ завершила поиски. Группа Уральского федерального университета (УрФУ) завершила поиски метеорита, падение которого в ночь на 21 июня увидели воронежцы. Учёным удалось найти пять образцов космического тела общим весом 1,2 кг. Отчёт опубликовали на сайте вуза в понедельник, 2 июля.
В вузе добавили, что сейчас предлагается несколько вариантов для названия метеорита –Липецкий, Елецкий, Озерки, Бунин (место, где находилось родовое имение Ивана Бунина), Злобино. Международный номенклатурный комитет примет решение через несколько месяцев.
Екатерина Трещикова Фото — с сайта УрФУ
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