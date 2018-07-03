Томские ученые определят загрязнение Карского и Черного морей с помощью планктона

ТОМСК , 3 июля. / ТАСС /. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) готовят экспедиции для обследования экологического состояния Карского и Черного морей. Как во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, изучать морскую воду они будут с помощью планктона на месте его обитания, что стало возможно благодаря разработанному ими аппаратно-программному комплексу.

"При традиционном методе оценки состояния акватории используется контактный метод: с помощью сетей вылавливают планктон и исследуют под микроскопом. Уникальность нашей разработки в комплексном подходе и в том, что мы исследуем планктон в естественной среде, не нанося ему вреда. Наш прибор позволяет исследовать траекторию и скорость планктона, а также фиксировать его видовое разнообразие. По этим показателям можно судить об экологическом состоянии акватории, например, под воздействием вредных веществ планктон становится медленнее", — сказал заместитель завлабораторией радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды ТГУ Алексей Ольшуков.

Как пояснили в вузе, морские испытания комплекса должны пройти в августе в Карском море, экспедиция туда сейчас готовится. Стационарные испытания в Мурманске уже завершились в Кольском заливе, это были междисциплинарные исследования физиков из Томска и биологов из Мурманска, но для более точных показателей необходимо детальное тестирование акватории. По словам разработчиков, этот прибор также можно использовать и в южных широтах: в частности, группа исследователей собирается этим летом проверить состояние воды в Черном море во время экспедиции в Севастополь

"Мы старались сделать наш аппаратно-программный комплекс универсальным для условий Крайнего Севера — для работы в Северном Ледовитом океане, и для южных морей — Черного и Японского", — уточнил ученый.