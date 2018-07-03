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Томские ученые изучат состояние морей с помощью планктона
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Томские ученые изучат состояние морей с помощью планктона 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) собираются обследовать уровень загрязнения Карского и Черного морей с помощью планктона на месте его обитания, сообщает ТАСС.
Это стало возможно благодаря разработанному в университете аппаратно-программному комплексу.
— Уникальность нашей разработки в комплексном подходе и в том, что мы исследуем планктон в естественной среде, не нанося ему вреда. Наш прибор позволяет исследовать траекторию и скорость планктона, а также фиксировать его видовое разнообразие. По этим показателям можно судить об экологическом состоянии акватории", — пояснил заместитель завлабораторией радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды ТГУ Алексей Ольшуков.
Новый аппаратно-программный комплекс можно использовать как в южных, так и в северных широтах. Первая экспедиция состоится к Карскому морю. Пройдет она уже в августе.
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