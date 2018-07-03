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Создан инструмент для отслеживания биомаркеров человека
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Создан инструмент для отслеживания биомаркеров человека 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) изобрели способ отслеживания мельчайших биомаркеров. Они продемонстрировали его на примере ДНК и белков. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Принцип новой технологии заключается в следующем. Частицы, находясь в жидкости, пребывают в броуновском движении. Ученые связали их с подложкой при помощи «гибкого молекулярного шнура». В то же время и частица, и подложка обладают связующими молекулами, которые не соединены друг с другом. Когда биомаркер захватывают обе молекулы, движение частицы замедляется. Эту задержку фиксируют с помощью оптического рассеивающего микроскопа.
Ученые назвали технологию Biomarker monitoring based on sensing of Particle Mobility (Мониторинг биомаркеров, основанный на измерении подвижности частиц). Каждый раз, когда одна из частиц замедляется, а затем ускоряется, специалисты узнают еще об одном биомаркере.
ICMS
Профессор Менно Принс (Menno Prins), руководивший исследованием, уже говорит о производстве новых сенсоров. По его словам, открытие приведет к появлению приборов, которые, подключаясь к катетеру, помогут контролировать состояние пациентов в операционной или в отделении интенсивной терапии.
В прошлом году американские ученые разработали метод системного анализа старения организма на основе 26 биомаркеров.
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