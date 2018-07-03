Столичные власти увеличили премии молодым ученым

"Речь идет об увеличении в 1,5 раза количества и размера премий правительства молодым ученым. Число премий вырастет с 33 до 50, а их размер — с 1 до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, постановление упрощает порядок выдвижения на соискание премий и расширяет круг их потенциальных получателей", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Так, согласно постановлению, снимаются ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации (ранее — не более 3 от каждого совета или руководителя), разрешается участвовать в конкурсе в составе научного коллектива молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно (ранее было возможно только индивидуальное участие).

Также отменяются квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям участников.

В пресс-службе напомнили, что премии столичного правительства молодым ученым вручаются с 2013 года. Организатором конкурса выступает департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.

За 5 лет в конкурсе приняли участие более 3 тысяч представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы, было подано свыше 2 тысяч заявок. Лауреатами премий стали 190 молодых ученых.