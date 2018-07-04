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Молодым учёным в Москве увеличили премии в полтора раза
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Молодым учёным в Москве увеличили премии в полтора раза 

Авторадио 19 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Сергей Собянин увеличил премии молодым учёным в полтора раза. Согласно документу, принятому президиумом правительства Москвы, количество премий увеличится с 33 до 50, а их размер будет на полмиллиона больше и составит полтора миллиона рублей, сообщает портал «Москва 24». Также был упрощён порядок выдвижения на соискание премий и расширился круг их потенциальных получателей. Отметим, что за пять лет в конкурсе приняли участие более трех тысяч представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы. Лауреатами премий стали 190 молодых учёных.
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