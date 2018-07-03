Ученые приступили к изучению морских ресурсов на глубине на Дальнем Востоке

Исследование глубоководных видов водных биоресурсов проводятся на глубинах от 200 метров до 3 тысяч метров в рамках пятилетней программы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

«Эффективное освоение глубоководных объектов рыболовства Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна даже при минимальной оценке их запаса позволит в 2-3 раза увеличить общий мировой объем продукции рыболовства», — сообщили в ведомстве.

Исследователи из Тихоокеанского научно‐исследовательского рыбохозяйственного центра проводят работы в Охотском море, позволяющие оценить морские ресурсы, впервые с 1989 года. Ученым по окончании работ нужно будет дать рекомендации по эффективным способам лова глубоководных биоресурсов и просчитать экономическую эффективность освоения глубин.

Программа по исследованию глубоководных биоресурсов расписана до 2022 года. Исследования запланированы в Чукотском море, в районе Курильских островов и на Камчатке.