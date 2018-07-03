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Ученые приступили к изучению морских ресурсов на глубине на Дальнем Востоке
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Ученые приступили к изучению морских ресурсов на глубине на Дальнем Востоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Исследование глубоководных видов водных биоресурсов проводятся на глубинах от 200 метров до 3 тысяч метров в рамках пятилетней программы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.
«Эффективное освоение глубоководных объектов рыболовства Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна даже при минимальной оценке их запаса позволит в 2-3 раза увеличить общий мировой объем продукции рыболовства», — сообщили в ведомстве.
Исследователи из Тихоокеанского научно‐исследовательского рыбохозяйственного центра проводят работы в Охотском море, позволяющие оценить морские ресурсы, впервые с 1989 года. Ученым по окончании работ нужно будет дать рекомендации по эффективным способам лова глубоководных биоресурсов и просчитать экономическую эффективность освоения глубин.
Программа по исследованию глубоководных биоресурсов расписана до 2022 года. Исследования запланированы в Чукотском море, в районе Курильских островов и на Камчатке.
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