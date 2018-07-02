Всемирный день НЛО: как близко человечество подобралось к обнаружению внеземной жизни

Уже как полвека 2 июля человечество отмечает, пожалуй, самый необычный международный праздник — Всемирный день НЛО.

Для космологов, астробиологов и других фундаментальных исследователей природы космоса — это отличный повод, чтобы поспекулировать на тему возможного существования развитых внеземных цивилизаций, об их «планах» по освоению дальних уголков вселенной на своих «супер звездолётах». Несмотря на то, что сам факт существования НЛО не признается официальной наукой, и скорее является предметом страсти уфологов-любителей, всемирные ученые все чаще говорят о существовании разнообразных формах жизни за пределами Земли.

Согласно последним данным, полученным ведущими космическими агентствами со множества орбитальных аппаратов, примитивные организмы вполне могут быть найдены на поверхности некоторых тел нашей Солнечной системы.

В пользу этой гипотезы говорят данные, собранные марсоходом «Кьюриосити» с поверхности красной планеты — аппарат обнаружил следы древней органической материи, которая могла бы служить основой для зарождения жизни. Некоторые ученые говорят о том, что это прямое доказательство того, что Марс далеко не всегда был таким безжизненным.

В тоже время, исследователи серьезно рассматривают спутники Сатурна и Юпитара — Энцеладу и Европу — как наиболее вероятные места Солнечной системы, где способна существовать жизнь. Такие выводы были сделаны после удаленного изучения геологии и подводных океанов этих двух лун. Ученые были буквально шокированы после обнаружения на Энцеладе крупных органических молекул — основных строительных материалов земных организмов.

Однако, даже если бактерии и существуют на этих небесных телах, то им еще очень далеко до межгалактических путешествий. И действительно, шансы найти в «осязаемом» космосе разумных существ, таких как мы — практически равны нулю. Сами посудите, первые 2,9 миллиардов лет из 3,5 миллиардов, что существует Земля, здесь существовали лишь микроскопические одноклеточные формы жизни. Современный человек «ходит» по планете всего лишь какие-то 300 тысяч лет. Это означает, что в наших поисках внеземных цивилизаций нам придется учитывать базовые принципы эволюции существ, которые говорят о том, что развитие жизни — это чрезвычайно долгий процесс.

Глубже понять природу одноклеточных организмов призвана такая современная наука как астробиология. Ее специалисты изучают бактерии, которые живут в самых экстремальных регионах Земли. Их главный объект исследований — экстремофилы. Это бактерии и другие микроорганизмы, способные жить и размножаться при экстремально высоких или низких значениях температуры, невероятном давлении, сильнейшей кислотности и в других «недружелюбных» средах.

Знания, полученные в ходе изучения этих существ, должны помочь ученым лучше понять возможные пути развития внеземных организмов, их места обитания на других планетах.

Ученые уверены, что этот опыт будет играть ключевую роль при подготовке предстоящих космических миссий, таких как «Экзомарс» и полет аппаратов на поверхность Энцелады. Но до тех пор нам остается лишь фантазировать о том, какой разнообразной и неповторимой может быть внеземная жизнь и что (или кто) все же запускает эти светящиеся НЛО по всей планете?

По мнению тех, кто верит в НЛО, именно 2 июля 1947 года возле провинциального городка Розуэлл в штате Нью-Мексико в пустыне упал неизвестный летающий объект. Уфологи не сомневаются, что это была летающая инопланетная тарелка. Сторонники теории заговора полагают, что на ее борту были обнаружены инопланетяне, однако американские спецслужбы, якобы, до сих пор скрывают этот факт.