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Зонд Dawn получил детальные снимки кратера Оккатор на Церере
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Зонд Dawn получил детальные снимки кратера Оккатор на Церере 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Еще три года назад Dawn смог обнаружить на Церере необычно яркие пятна в центре ударного кратера Оккатор. (Пятно, находящееся в центре кратера, получило название «факула Цереалий», а пятна, располагающиеся восточнее, получили название «факулы Виналий».) Ученые выяснили, что эти пятна состоят в основном из обычной соды (карбоната натрия). По предположению ученых, под кратером может находиться резервуар воды, богатой солями: так, возможно, в результате криовулканических процессов вместе с выбросами жидкости на поверхность попадает большое количество соли.
Теперь же, находясь всего приблизительно в 35 километрах от поверхности Цереры, Dawn смог с более близкого расстояния разглядеть кратер. На одном из изображений, опубликованных NASA, можно заметить достаточно крупный холм на западной стороне факулы Цереалий, а на другом — осыпающийся склон Оккатора; кроме того, Dawn заснял с небольшой высоты и факулы Виналий. В дальнейшем, как надеются в NASA, Dawn поможет более точно определить происхождение ярких пятен.
Зонд Dawn был запущен в 2007 году. Сначала, в течение нескольких лет, он находился в пути к поясу астероидов, располагающемуся между Марсом и Юпитером. Потом, в 2011 году, сделал первую фотографию астероида Веста и пробыл на орбиту объекта на протяжении года. После этого он отправился к Церере и достиг ее в 2015 году. Теперь Dawn находится на финальной орбите вокруг карликовой планете; ожидается, что он проработает еще некоторое время, прежде чем у него закончится топливо — это должно произойти ориентировочно уже этой осенью.
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