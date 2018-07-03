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Получены уникальные снимки кратера Оккатор на карликовой планете Церера
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Получены уникальные снимки кратера Оккатор на карликовой планете Церера 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Космическую станцию NASA Dawn запустили к главному поясу астероидов еще в 2007 году, и через несколько лет она стала первым аппаратом, который вышел на орбиту астероида Веста и изучил его вблизи. С 2015-го она работает на орбите карликовой планеты Цереры, на которую приходится львиная доля вещества астероидного пояса. Недавно работающие с Dawn ученые представили снимки, сделанные зондом при максимальном сближении с Церерой: его орбита за последние недели снизилась с сотен до десятков километров над поверхностью.
Осыпающийся склон кратера Оккатор. Снимок сделан 16 июня с высоты 33 км© NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA  Изображения ударного кратера Оккатор получены с высоты всего 35 километров. Еще в 2015 году исследователи заметили в его центре светлые, отличающиеся от обычно темной поверхности участки. Тогда предположили, что это следы криовулканической активности, которая вынесла на поверхность смесь льда и минеральных солей. Новые снимки подтвердили гипотезу: блестящие фрагменты содержат карбонат натрия — видимо, поднятый из подповерхностного соленого резервуара. Возможно, вскоре Dawn удастся заметить и этот процесс.
Выходы на поверхность блестящих солей. Снимок сделан 22 июня с высоты 34 км© NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA  В сообщении NASA отмечается, что нынешняя орбита Dawn не просто наиболее тесная, но и самая низкая вообще для всех аппаратов космического агентства; ниже некоторое время работал лишь зонд Lunar Prospector. Для Dawn, который сменил орбиту вокруг астероида Веста на Цереру, эта высота станет последней: ожидается, что к концу 2018 года зонд выработает остатки топлива и отключится. Чтобы не загрязнять поверхность карликовой планеты, его решено оставить на этой орбите для захоронения.
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