Получены уникальные снимки кратера Оккатор на карликовой планете Церера

Космическую станцию NASA Dawn запустили к главному поясу астероидов еще в 2007 году, и через несколько лет она стала первым аппаратом, который вышел на орбиту астероида Веста и изучил его вблизи. С 2015-го она работает на орбите карликовой планеты Цереры, на которую приходится львиная доля вещества астероидного пояса. Недавно работающие с Dawn ученые представили снимки, сделанные зондом при максимальном сближении с Церерой: его орбита за последние недели снизилась с сотен до десятков километров над поверхностью.

Осыпающийся склон кратера Оккатор. Снимок сделан 16 июня с высоты 33 км© NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA Изображения ударного кратера Оккатор получены с высоты всего 35 километров. Еще в 2015 году исследователи заметили в его центре светлые, отличающиеся от обычно темной поверхности участки. Тогда предположили, что это следы криовулканической активности, которая вынесла на поверхность смесь льда и минеральных солей. Новые снимки подтвердили гипотезу: блестящие фрагменты содержат карбонат натрия — видимо, поднятый из подповерхностного соленого резервуара. Возможно, вскоре Dawn удастся заметить и этот процесс.