Новая батарея для электрокаров получила механизм само-подогрева

Инженеры Университета штата Пенсильвании разработали батарею для электрокаров, которая способна без ущерба переживать мороз. В нее встроен инновационный механизм самообогрева, который позволяет осуществлять быструю зарядку.

Большинство используемых сегодня в автопромышленности батарей подвержены влиянию отрицательных температур. Емкость может снижаться на 25%, а запас хода со 130 км до 95 км.

Ученым университета удалось разработать батарею, которая с помощью технологии быстрой зарядки может полностью заряжаться за 15 минут даже при отрицательных температурах, опускающихся до минус 42 градусов по Цельсию.

Батарея имеет стандартные две клеммы: с «плюсом» и «минусом», но к отрицательной клемме подведен небольшой никелевый контакт, образующий «третью клемму». Когда датчик температуры, подключенный к батарее, фиксирует падение температуры ниже нормы, на никелевый контакт подается электричество, которое и обеспечивает нагрев батареи до приемлемой для зарядки температуры. После того, как температура батареи достигает нормы, зарядка возобновляется.

Все современные батареи со временем теряют свою емкость. Деградация связана с химическими процессами. Тем не менее, новая батарея выдержала 4 500 циклов скоростной зарядки по 15 минут при нулевой температуре. Емкость снизилась на 20%. Это значит, что в течение жизненного цикла автомобиля данный аккумулятор обеспечит до 450 000 км пробега при продолжительности жизни батареи до 12,5 года.