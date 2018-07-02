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Новая батарея для электрокаров получила механизм само-подогрева
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Новая батарея для электрокаров получила механизм само-подогрева 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Инженеры Университета штата Пенсильвании разработали батарею для электрокаров, которая способна без ущерба переживать мороз. В нее встроен инновационный механизм самообогрева, который позволяет осуществлять быструю зарядку.
Большинство используемых сегодня в автопромышленности батарей подвержены влиянию отрицательных температур. Емкость может снижаться на 25%, а запас хода со 130 км до 95 км.
Ученым университета удалось разработать батарею, которая с помощью технологии быстрой зарядки может полностью заряжаться за 15 минут даже при отрицательных температурах, опускающихся до минус 42 градусов по Цельсию.
Батарея имеет стандартные две клеммы: с «плюсом» и «минусом», но к отрицательной клемме подведен небольшой никелевый контакт, образующий «третью клемму». Когда датчик температуры, подключенный к батарее, фиксирует падение температуры ниже нормы, на никелевый контакт подается электричество, которое и обеспечивает нагрев батареи до приемлемой для зарядки температуры. После того, как температура батареи достигает нормы, зарядка возобновляется.
Все современные батареи со временем теряют свою емкость. Деградация связана с химическими процессами. Тем не менее, новая батарея выдержала 4 500 циклов скоростной зарядки по 15 минут при нулевой температуре. Емкость снизилась на 20%. Это значит, что в течение жизненного цикла автомобиля данный аккумулятор обеспечит до 450 000 км пробега при продолжительности жизни батареи до 12,5 года.
Ученые отмечают, что большая часть батарей показывает деградацию емкости в 20% после всего лишь 50 циклов скоростной зарядки. Об этом говорит исследование, проведенное Министерством энергетики США. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volkswagen разработает платформу для дешевых автомобилейPanasonic не справляется с поставками аккумуляторов для TeslaZF инвестирует в электрические беспилотники
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