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Учёные полагают, что все водные планеты могут быть обитаемыми
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Учёные полагают, что все водные планеты могут быть обитаемыми 

Реальный мир космоса 36 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
В настоящее время научные сотрудники смогли открыть не так много планет, которые находятся в обитаемых зонах родительских звёзд. Другими словами, это говорит о том, что эти космические тела могут иметь на своей поверхность жидкую форму Н2О. Учёные недавно сделали заявление о том, что считают именно эти планеты самыми главными кандидатами на обнаружение жизни.
В одном из последних исследований специалисты из исследовательского центра Калифорнии проанализировали все масштабные процессы, которые протекают на водных планетах (тела, в составе которых присутствует около десяти массовых процентов воды). В результате оказалось, что отсутствие суши не является точным доказательством того, что жизни на этой планете нет, так как такое же воздействие, как и углеродно-силикатный цикл оказывает обогащение химическими веществами морских ледников, которые в результате от тяжести погружаются вниз.
Для того, чтобы такая схема была достаточной для существования жизни, нужно, чтобы планета вращалась вокруг своей оси со скоростью, трижды превышающей скорость вращения планеты. А обитаемая зона в таком случае будет равна обитаемой зоне Солнца.
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