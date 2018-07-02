Учёные полагают, что все водные планеты могут быть обитаемыми

В настоящее время научные сотрудники смогли открыть не так много планет, которые находятся в обитаемых зонах родительских звёзд. Другими словами, это говорит о том, что эти космические тела могут иметь на своей поверхность жидкую форму Н2О. Учёные недавно сделали заявление о том, что считают именно эти планеты самыми главными кандидатами на обнаружение жизни.

В одном из последних исследований специалисты из исследовательского центра Калифорнии проанализировали все масштабные процессы, которые протекают на водных планетах (тела, в составе которых присутствует около десяти массовых процентов воды). В результате оказалось, что отсутствие суши не является точным доказательством того, что жизни на этой планете нет, так как такое же воздействие, как и углеродно-силикатный цикл оказывает обогащение химическими веществами морских ледников, которые в результате от тяжести погружаются вниз.

Для того, чтобы такая схема была достаточной для существования жизни, нужно, чтобы планета вращалась вокруг своей оси со скоростью, трижды превышающей скорость вращения планеты. А обитаемая зона в таком случае будет равна обитаемой зоне Солнца.