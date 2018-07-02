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Уфологи считают, что Нибиру находилась в другой системе
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Уфологи считают, что Нибиру находилась в другой системе 

Реальный мир космоса 40 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Американские специалисты выдвинули предположение о том, что одна из самых известных и таинственных планет под названием Нибиру изначально могла не принадлежать нашей Солнечной системе. А её перемещение в пространстве могло произойти под влиянием гравитационной силы Солнца.
По словам уфологов, именно этим и можно объяснить тот факт, что эта планета постепенно приближается в Земле. Это заявление особенно заинтересовало французских и шведских учёных, которые решили провести ещё одно исследование в этом направлении. Они отметили, что подобная теория весьма правдоподобна, ведь у Солнца действительно невероятно сильное гравитационное поле, которое может влиять на другие космические тела.
В настоящее время учёные полагают, что Нибиру как минимум в десять раз превосходит нашу планет по размерам, а это может говорить о том, что она сильнее может сопротивляться гравитации, чем Земля. Что касается орбитального периода, то он составляет около двадцати тысяч земных лет. Реального же подтверждения того, что такая планета действительно существует, энтузиасты пока предоставить не смогли.
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