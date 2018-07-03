В Приморье разработали нанопену для звукоизоляции 

Ученые Дальневосточного федерального университета, научных центров России и Республики Кореи разработали звукопоглощающую нанопену. Как отмечает пресс-служба вуза, материал способен снижать уровень шума на 20-22 децибела или на 100 процентов больше стандартных аналогов. Помимо эффективности, вторым достоинством материала является относительно невысокая стоимость его производства.
Кроме того, нанопена способна уменьшать инфра— и низкочастотные вибрации, а также низкочастотные шумы, особенно опасные для здоровья человека.
По словам одного из разработчиков, научного сотрудника Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Алексея Завьялова, улучшенные акустические характеристики новейшей гибридной нанопены были получены за счет дополнительного обогащения обычной звукопоглощающей пены пористыми гранулами из наночастиц кремнезема и магнетита.
В разработке уникального материала принимали участие ученые ДВФУ, институтов Сибирского отделения РАН, Новосибирского государственного технического университета и Ульсанского университета (University of Ulsan, Республика Корея).