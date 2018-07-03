Разработана нанопена для звукоизоляции

В Приморье разработали нанопену для звукоизоляции

Ученые Дальневосточного федерального университета, научных центров России Республики Кореи разработали звукопоглощающую нанопену. Как отмечает пресс-служба вуза, материал способен снижать уровень шума на 20-22 децибела или на 100 процентов больше стандартных аналогов. Помимо эффективности, вторым достоинством материала является относительно невысокая стоимость его производства.

Кроме того, нанопена способна уменьшать инфра— и низкочастотные вибрации, а также низкочастотные шумы, особенно опасные для здоровья человека.

По словам одного из разработчиков, научного сотрудника Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Алексея Завьялова , улучшенные акустические характеристики новейшей гибридной нанопены были получены за счет дополнительного обогащения обычной звукопоглощающей пены пористыми гранулами из наночастиц кремнезема и магнетита.