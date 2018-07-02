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Как выращивают овощи в Антарктиде
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Как выращивают овощи в Антарктиде 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Мэтт Деймон в «Марсианине» научился выращивать картофель в максимально неблагоприятных условиях. Удивительно, но это далеко не фантастика: ученые в Антарктиде научились выращивать овощи примерно по той же технологии.
Овощи на научной станции Neumayer III растут без почвы и солнечного света. Не используются даже пестициды, весь урожай добывается только методами гидропоники.
Проект курируют специалисты НАСА, больше всего заинтересованные в повышении выработки овощей. Растениям в условиях станции совсем не требуется почва и солнечный свет: все необходимые питательные вещества поступают вместе с водой, а светодиодное освещение решает проблему недостатка солнечных лучей.
20 огурцов, 70 плодов редиса и почти 4 килограмма салата. Не такой уж плохой урожай, учитывая то, что выращивали его в условиях ледяной пустыни. Конечно, все эти сельскохозяйственные работы проводились не потому, что ученым нечего есть. Полученные в ходе эксперимента данные доказывают: теоретически, даже первые колонисты в безжизненных песках Марса сумеют добыть себе пропитание.
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