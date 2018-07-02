Таинственный камень из глубин космоса прилетел в Солнечную систему и испугал ученых

Загадочный объект, выглядящий как каменный космический корабль, удивил ученых еще в прошлом году. Тогда все решили, что Оумуамуа это всего лишь необычный астероид, но сейчас ученые НАСА считают иначе.

Появление Оумуамуа в нашей Солнечной системе само по себе стало настоящей сенсацией. Все дело в том, что это первый из межзвездных астероидов, прилетевший к нам. Да и форма его оказалась настолько странной, что газеты всего мира моментально подняли шум — мол, теперь-то это точно разведчик инопланетян прилетел.

За странным межзвездным скитальцем астрономы наблюдали несколько лет. Так и удалось выяснить, что Оумуамуа двигается вовсе не так, как должен был: подобная траектория была бы возможна лишь в том случае, если объекту постоянно придает ускорение некая сила.

Какая — вот вопрос. Аномалии пришельца из другой звездной системы могут быть любыми, в конце-концов, мы и понятия не имеем, что происходит за пределами Солнечной системы. А может быть внутри Оумуамуа и в самом деле двигатель инопланетной цивилизации?