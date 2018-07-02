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Guardian: астрономы впервые сделали снимок рождения новой планеты
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Guardian: астрономы впервые сделали снимок рождения новой планеты 

ТАСС 54 минуты назад
ТАСС, 2 июля. Европейским астрономам удалось впервые запечатлеть на снимке планету, находящуюся в процессе своего формирования. Космический объект находится на расстоянии примерно в 370 световых лет от Земли у звезды PDS 70 в созвездии Центавра, сообщает в понедельник газета The Guardian.
Небесное тело находится внутри так называемого протопланетного диска — вращающегося вокруг молодой звезды плотного облака газа, из которого впоследствии образуются новые планеты.
"Такие диски вокруг молодых звезд — это именно то место, где формируются планеты, но пока что удавалось всего лишь в нескольких случаях зафиксировать что-либо, напоминающее зарождающуюся планету", — приводит газета слова одной из руководительниц исследования Мириам Кеплер. «Проблема во всех этих случаях заключалась в том, что такие потенциальные кандидаты могли на самом деле оказаться лишь особенностями диска», — добавила она. Теперь же то, что увиденный астрономами объект — на самом деле планета, удалось впервые подтвердить.
Ученые даже смогли определить характеристики этого небесного тела: это газовый гигант, который по своей массе превосходит Юпитер. При этом находится он примерно на таком же расстоянии от своей звезды, как Уран от Солнца. Температура на поверхности объекта — около 1 тыс. градусов Цельсия.
Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.
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