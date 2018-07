Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, США ) завершило стыковку космического корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС). НАСА ведет прямую трансляцию.

"Dragon теперь прочно прикреплен к МКС", — сообщил ведущий трансляции.

Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал 29 июня и в понедельник утром достиг МКС. Процесс стыковки занял более двух часов: сначала экипаж осуществил захват грузовика рукой-манипулятором Canadarm2, затем специалисты с Земли руководили мягкой стыковкой корабля с американским модулем Harmony.

Dragon доставил на орбиту 2,676 тонны груза. Из них 205 кг приходится на предметы первой необходимости, воду и провиант для экипажа, а 1,233 тонны — материалы для научных экспериментов. В общем объеме груза, как сообщили в НАСА, на МКС также доставлено 12 кг российского оборудования.. @Astro_Ricky commanded the @CSA_ASC #Canadarm2 to reach out and capture the @SpaceX #Dragon as the station orbited over Canada at 6:54am ET today. https://t.co/E3zzDtaO4L pic.twitter.com/Rx3KnHW9fh

— Intl. Space Station (@Space_Station) 2 июля 2018 г.

Ожидается, что уже во вторник, 3 июля, экипаж планирует открыть люк прибывшего корабля и начать его разгрузку.

Dragon, капсула которого уже бывала на МКС в 2016 году, будет оставаться на орбите несколько недель, после чего доставит на Землю результаты научных экспериментов.