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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, США) завершило стыковку космического корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС). НАСА ведет прямую трансляцию.
"Dragon теперь прочно прикреплен к МКС", — сообщил ведущий трансляции.
Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал 29 июня и в понедельник утром достиг МКС. Процесс стыковки занял более двух часов: сначала экипаж осуществил захват грузовика рукой-манипулятором Canadarm2, затем специалисты с Земли руководили мягкой стыковкой корабля с американским модулем Harmony.
Dragon доставил на орбиту 2,676 тонны груза. Из них 205 кг приходится на предметы первой необходимости, воду и провиант для экипажа, а 1,233 тонны — материалы для научных экспериментов. В общем объеме груза, как сообщили в НАСА, на МКС также доставлено 12 кг российского оборудования.. @Astro_Ricky commanded the @CSA_ASC #Canadarm2 to reach out and capture the @SpaceX #Dragon as the station orbited over Canada at 6:54am ET today. https://t.co/E3zzDtaO4L pic.twitter.com/Rx3KnHW9fh
— Intl. Space Station (@Space_Station) 2 июля 2018 г.
Ожидается, что уже во вторник, 3 июля, экипаж планирует открыть люк прибывшего корабля и начать его разгрузку.
Dragon, капсула которого уже бывала на МКС в 2016 году, будет оставаться на орбите несколько недель, после чего доставит на Землю результаты научных экспериментов.
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