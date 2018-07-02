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Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли
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Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли 

News.ru 1 час назад
Россия может не успеть до конца текущего года запустить с космодрома Куру три ракеты «Союз-СТ» по причине сдвига в пусковой программе. Запуск российской ракеты «Союз-СТ» с европейским спутником запланирован на 6 октября, однако его перенесли на 6 ноября.
В общей сложности до конца этого года планировалось произвести три запуска российских ракет такого типа с вышеназванного космодрома, пишет «Интерфакс». В ноябре на орбиту было запланировано вывести итальянский космический аппарат CSG-1, а через некоторое время тестовые мини-спутники.
Теперь по причине смещения запуска европейского метеоспутника, запуск с Куру еще двух ракет находится под угрозой.
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