Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли

Россия может не успеть до конца текущего года запустить с космодрома Куру три ракеты «Союз-СТ» по причине сдвига в пусковой программе. Запуск российской ракеты «Союз-СТ» с европейским спутником запланирован на 6 октября, однако его перенесли на 6 ноября.

В общей сложности до конца этого года планировалось произвести три запуска российских ракет такого типа с вышеназванного космодрома, пишет «Интерфакс» . В ноябре на орбиту было запланировано вывести итальянский космический аппарат CSG-1, а через некоторое время тестовые мини-спутники.

Теперь по причине смещения запуска европейского метеоспутника, запуск с Куру еще двух ракет находится под угрозой.