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Секретность технологии «стелс» оказалась под угрозой
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Telegraph: покупка Турцией С-400 может поставить под угрозу секретность технологии «стелс» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Покупка Турцией американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" может поставить под угрозу секретность технологии "стелс". Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph.
"Я поддерживаю передачу Турции современных самолетов F-35, но не в том случае, если они продолжат приобретать российские ЗРС С-400. Этот шаг может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов и наших союзников", — приводит издание слова американского сенатора Криса Ван Холлена, который считает, что обладание Анкарой С-400 "позволит русским легче оценивать возможности F-35 и выявлять его уязвимые стороны".
Британский депутат Марк Франсуа согласился со своим американским коллегой, подчеркнув, что "Великобритания инвестирует огромные средства в F-35", а сама технология "стелс" является одной из причин, почему Лондон также выступает против продажи С-400 Турции.
"Это, несомненно, вызовет обеспокоенность в министерстве обороны, поскольку вполне очевидно, что русские пытаются использовать их", — считает он.
Турция заказала у США к настоящему времени 30 из возможных 100 самолетов F-35, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.
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