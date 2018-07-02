Власти США разрешили запускать спутники с борта Boeing 747

Управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Virgin Orbit лицензию на запуски космических ракет с борта специально подготовленных самолетов. Об этом говорится в опубликованном документе FAA.

Речь идет о запуске ракет LauncherOne с борта самолета Boeing 747, бывшего пассажирского лайнера, который будет выступать в качестве первой ступени ракетной системы, взлетая с аэродрома в пустыне Мохаве в Калифорнии. Для запуска ракета будет подвешена на специальном пилоне под крылом самолета. Планируется, что первый пуск состоится уже нынешним летом, в качестве полезной нагрузки в космос будет выведен один или несколько небольших спутников-кубсатов.

27 июня Стивен Эйзеле, вице-президент компании Virgin Orbit, заявил, что в настоящее время инженеры крепят пилот на левое крыло самолета-носителя. После ряда тестовых полетов в компании планируют осуществить первый запуск спутников. LauncherOne разрабатывается для вывода на геостационарную орбиту небольшой полезной нагрузки массой до 300 кг и на высоту до 500 км.