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Площадь рек на Земле в 1,5 раза больше, чем считалось ранее
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Площадь рек на Земле в 1,5 раза больше, чем считалось ранее 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Специалисты из Северной Каролины провели масштабное исследование рек на Земле. В результате выяснилось, что площадь поверхности рек составляет 773 тысячи квадратных километров, что в 1,5 раза выше ранее установленного показателя, сообщает Inforeactor.
Для получения новых данных исследователи использовали данные спутника NASA Landsat.
По словам специалистов, реки оказывают значительное влияние на процесс глобального потепления. Они передают в атмосферу метан, оксид азота и другие летучие соединения, попадающие в воду в результате жизнедеятельности человека и испаряющиеся с поверхности воды. Поэтому площадь рек влияет на климатические процессы.
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