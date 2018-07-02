Площадь рек на Земле в 1,5 раза больше, чем считалось ранее

Специалисты из Северной Каролины провели масштабное исследование рек на Земле. В результате выяснилось, что площадь поверхности рек составляет 773 тысячи квадратных километров, что в 1,5 раза выше ранее установленного показателя, сообщает Inforeactor.

Для получения новых данных исследователи использовали данные спутника NASA Landsat.

По словам специалистов, реки оказывают значительное влияние на процесс глобального потепления. Они передают в атмосферу метан, оксид азота и другие летучие соединения, попадающие в воду в результате жизнедеятельности человека и испаряющиеся с поверхности воды. Поэтому площадь рек влияет на климатические процессы.