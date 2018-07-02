«Прадеды» дождевых червей вызвали первое глобальное потепление на Земле

МОСКВА , 2 июл — РИА Новости . Первые многоклеточные животные уничтожили гигантские запасы органики, накапливавшиеся на дне первичного океана Земли, что вызвало мощное глобальное потепление примерно 500 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"На дне океана существует множество животных, которые постоянно «перепахивают» его, подобно дождевым червям у вас на даче. Их появление в ту эпоху, когда биотурбации почвы еще не существовало, должно было в корне поменять облик всей Земли в целом"— рассказывает Тим Лентон (Tim Lenton) из университета Эксетера ( Великобритания ).

Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540-520 миллионов лет назад, в ходе так называемого «кембрийского взрыва» — резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных.

Последствия их внезапного появления на Земле до сих пор остаются предметом споров среди палеонтологов. Часть ученых считает, что появление кембрийской фауны сопровождалось «массовыми потрясениями» и вымиранием их эдиакарских предшественников, а другие полагают, что этот процесс был более плавным.

Лентон и его коллеги раскрыли возможную причину и механизм вымирания эдиакарской фауны и самих кембрийских животных, изучая следы первых животных на Земле — различных донных многоклеточных организмов, специализировавшихся на поедании останков микробов и других живых существ.

Сравнив структуру образцов морского грунта, сформировавшегося во времена Эдиакара и кембрия, а также более поздних геологических эпох, ученые попытались воспроизвести различия между ними, создав компьютерную модель дна первичного океана Земли в эту эпоху.

Эти расчеты неожиданным образом показали, что фактически все запасы органики, которая накапливалась на дне морей планеты на протяжении сотен миллионов лет до этого, были фактически полностью «съедены» первыми поколениями животных, похожими на дождевых червей, креветок и других «роющих» беспозвоночных.

В результате этого резко изменится не только состав почвы и придонных слоев воды, но и атмосферы Земли, куда попадет огромное количество углекислоты, метана и прочих парниковых газов. Их концентрации будут оставаться высокими на протяжении последующих 100 миллионов лет, что должно было породить мощнейшее глобальное потепление, перестройку экосистем и массовое вымирание животных, породивших этот кризис.

В пользу этого говорит то, что концентрация кислорода в древних океанах Земли, судя по долям изотопов в окаменелых останках их дна, оставалась крайне низкой с момента завершения «кембрийского взрыва» и до конца ордовикского периода, когда концентрация СО2 в атмосфере резко упала.

Это событие сопровождалось формированием полярных ледовых шапок и еще одним массовым вымиранием, в ходе которого кембрийская флора и фауна уступила место новым видам одноклеточных и многоклеточных организмов.

Второе вымирание и перемена климата, как подозревают ученые, были связаны с появлением еще одного нового класса живых существ — сухопутных растений, чьи первые представители колонизовали сушу задолго до появления первых дождевых червей и прочих животных, переваривающих органические останки в почве, что резко снизило концентрацию СО2 в атмосфере и «остудило» планету.